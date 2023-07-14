Для умного города разработали протокол связи

Исследователи из России совместно с зарубежными коллегами разработали надежный протокол связи с адаптивной многолучевой маршрутизацией для сети умного города. Работа ученых опубликована в журнале Sensors.

В умном городе информационные технологии используются для управления городской средой. Он состоит из множества элементов — видеонаблюдения, систем вызова экстренных служб, биометрических систем и многого другого. Цель умных городов — делать жизнь жителей удобнее и безопаснее, а также экономить ресурсы и пространство.

Разработанный учеными протокол основан на модификации маршрутизации сети MANET (Mobile Ad hoc Networks), изначально предназначенной для маломощных сетей, например для связи при спасательных операциях. Каждый ее узел участвует в маршрутизации путем пересылки данных для других узлов. В таких сетях отсутствуют сложности настройки инфраструктуры и администрирования, что позволяет устройствам создавать сети и мгновенно подключаться к ним, отметил один из исследователей, младший научный сотрудник учебно-научного центра вычислительной математики и параллельного программирования на суперЭВМ Северо-Кавказского федерального университета Андрей Гладков.

В новом протоколе при шифровании ключ разделяется между всеми устройствами. Чтобы восстановить его и дешифровать информацию, необходимо, чтобы все участники предоставили свои части. Если условный злоумышленник завладеет какой-либо информацией, он не сможет использовать отдельный фрагмент.

Решение уменьшает избыточность данных, что приводит к меньшему использованию крупногабаритного оборудования, экономии энергии и объемов хранилища сообщений.