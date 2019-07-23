Для выпуска новых российских самолетов потребуется 300 млрд рублей

”Прежде всего, эта сумма необходима для того, чтобы мы реализовали программы МС-21 и другие гражданские проекты. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку”, — рассказал Чемезов президенту. Также он рассказал главе государства, что корпорация получила “по наследству” огромный объем кредитных обязательств, тянущийся еще с конца 90-х годов прошлого века. “Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов”. Из хороших новостей Чемезов отметил, что за 2018 год “Рособоронэкспорт” поставил рекордное количество продукции за рубеж — на 13,7 млрд долларов. Это самый большой объем за весь период существования компании.