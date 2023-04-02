Дмитрий Медведев обвинил Запад в монополии на цифровые технологии

Это позволяет западным странам проводить политику неравенства в доступе к цифровым продуктам развитых и развивающихся стран. Это же касается и пресловутой «зелёной повестки».

Западные страны используют климатическую проблематику для перекладывания ликвидации последствий масштабного использования углеродной энергетики на другие государства по всему миру. То есть все должны оплачивать борьбу с климатическими проблемами.

Всё это, по сути, является неоколониальной зависимостью, которую Запад использует «без зазрения совести».

«Страны так называемого "золотого миллиарда", которые десятилетиями не заботились об охране окружающей среды, вкладывали огромные средства в развитие собственной промышленности за счёт использования углеродной и другой энергетики, сегодня без зазрения совести перекладывают расходы за смягчение негативных последствий на другие государства», — подчеркнул Дмитрий Медведев.