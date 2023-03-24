Дмитрий Медведев рассказал, что пишет в Twitter, и объяснил для чего

Дмитрий Медведев рассказал, что пишет в Twitter, и объяснил для чегоИ назвал соцсеть оружием врага
Дмитрий Медведев объяснил, что пишет в Twitter, потому что это «оружие врага», которое необходимо использовать. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что продолжает использовать Twitter, и объяснил, какие у него цели.
Фото: Fullhdoboi.ru
По словам Медведева, Twitter — «оружие врага», которое необходимо использовать. Он подчеркнул, что в России эта соцсеть не запрещена, а находится «под особым режимом управления». По мнению политика, Twitter — «полезный ресурс и надо им пользоваться».
Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают. Я даже удивляюсь эффективности этого. Иногда даже просто приятно.