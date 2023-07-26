Наука и технологии
17:51, 26 июля 2023
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Дмитрий Медведев связал всплеск кибератак на российские организации с проведением СВО

И призвал активнее совершенствовать отечественные технологии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы кибербезопасности страны возросли с начала проведения СВО.

И, поскольку вопросы цифровой безопасности России имеют ключевое значение, Медведев призвал активнее совершенствовать отечественные технологии для борьбы с кибератаками и сведению таких угроз к минимуму.

Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры.

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ
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