Дмитрий Медведев связал всплеск кибератак на российские организации с проведением СВО

17:51, 26 июля 2023
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Дмитрий Медведев связал всплеск кибератак на российские организации с проведением СВОИ призвал активнее совершенствовать отечественные технологии
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угрозы кибербезопасности страны возросли с начала проведения СВО.
И, поскольку вопросы цифровой безопасности России имеют ключевое значение, Медведев призвал активнее совершенствовать отечественные технологии для борьбы с кибератаками и сведению таких угроз к минимуму.
Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ