Дмитрий Медведев заявил о возможности «уничтожения кабельной связи наших врагов» за подрыв «Северных потоков»Западные разведки об этом знали
Первый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал заявление голландской военной разведки MIVD о том, что им известно, кто разрабатывал операцию по подрыву российского газопровода «Северный поток».
Официальный ресурс голландского разведывательного ведомства сообщил, что операцию по подрыву газопровода готовил непосредственно главком ВСУ Валерий Залужный. Медведев отметил, что если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве газопровода, то уже нет даже моральных ограничений для уничтожения кабельной связи противника.
По сообщениям западных СМИ, ЦРУ и MIVD знали о готовящейся диверсии и никак российскую строну не проинформировали.
Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана.