Официальный ресурс голландского разведывательного ведомства сообщил, что операцию по подрыву газопровода готовил непосредственно главком ВСУ Валерий Залужный. Медведев отметил, что если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве газопровода, то уже нет даже моральных ограничений для уничтожения кабельной связи противника.

По сообщениям западных СМИ, ЦРУ и MIVD знали о готовящейся диверсии и никак российскую строну не проинформировали.