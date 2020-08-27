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Дневной сон назвали опасным для здоровья сердца
При этом были обозначены и те, для кого он представляет наибольшую угрозу
Китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу провели свежее исследование, в результате которого было выяснено, что дневной сон может опасным для здоровья сердца.
Так, в рамках свежей научной работы, ученые исследовали имеющиеся у них данные для оценки взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге, ими было выяснено, что длительный дневной сон продолжительностью более 60 минут тесно связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и, что интереснее, на 34% большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом более точное изучение вопроса привело ученых к выводу, что длительный дневной сон представляет большую опасность для женщин — у них вероятность смерти после дневного сна была на 22% выше, чем у тех, кто не спал.