Дневной сон назвали опасным для здоровья сердца

Так, в рамках свежей научной работы, ученые исследовали имеющиеся у них данные для оценки взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге, ими было выяснено, что длительный дневной сон продолжительностью более 60 минут тесно связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и, что интереснее, на 34% большей вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом более точное изучение вопроса привело ученых к выводу, что длительный дневной сон представляет большую опасность для женщин — у них вероятность смерти после дневного сна была на 22% выше, чем у тех, кто не спал.