Дневной сон признали полезным для памяти

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Дневной сон признали полезным для памятиПожилых людей
Ученые в очередной раз решили выяснить, полезен ли все таки дневной сон для здоровья. Согласно результатам свежего исследования китайский ученых, он способствует улучшению когнитивных способностей у пожилых людей.
Результатами исследования поделилось издание General Psychiatry. Так, в рамках научной работы китайские ученые хотели разобраться, как влияет на здоровье дневной сон. Дело в том, что есть исследования, в которых говорится о его пользе для умственных способностей у пожилых людей, но также есть и те научные работы, в которых данная идея опровергается.
В свое же работе специалисты изучили состояние 2214 пожилых людей, часть которых уделяли время дневному сну.
“Результаты исследования показывают, что дневной сон был связан с улучшением когнитивных функций, включая ориентацию, язык и память. Субъекты с привычкой дневного сна показали более высокий уровень триглицеридов, чем недремлющие”, — выяснили ученые.