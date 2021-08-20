Дневной сон признали полезным для памяти

Результатами исследования поделилось издание General Psychiatry. Так, в рамках научной работы китайские ученые хотели разобраться, как влияет на здоровье дневной сон. Дело в том, что есть исследования, в которых говорится о его пользе для умственных способностей у пожилых людей, но также есть и те научные работы, в которых данная идея опровергается.

В свое же работе специалисты изучили состояние 2214 пожилых людей, часть которых уделяли время дневному сну.

“Результаты исследования показывают, что дневной сон был связан с улучшением когнитивных функций, включая ориентацию, язык и память. Субъекты с привычкой дневного сна показали более высокий уровень триглицеридов, чем недремлющие”, — выяснили ученые.