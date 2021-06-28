Дневную сонливость назвали признаком опасной проблемы со здоровьем

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Дневную сонливость назвали признаком опасной проблемы со здоровьемИ рассказали, как с ней бороться
В современном мире ритм жизни настолько ускорился, что всё чаще люди сталкиваются с недостатком сна. А это значит, что многие страдают и от дневной сонливости.
Российский врач-хирург и кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, что такая тяга ко сну является признаком опасной патологии. По его словам, она и бессонница ночью могут прямо указывать на проблемы с печенью, пишет «Пятый канал».
Вместе с тем на проблемы с этим органом также указывают и желтизна кожных покровов с белками глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.
Сохранить здоровье печени не так сложно. Монахов посоветовал для этого придерживаться средиземноморской диеты, употребляя омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты. Также не лишним будет давать организму физические нагрузки.