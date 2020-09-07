Дно океана очистят от мусора при помощи подводных дронов

Что интересно, ожидается, что система будет использовать мощности искусственного интеллекта для того, чтобы беспилотный летательный аппарат и дрон, работающий у поверхности воды, могли корректно отличать мусор от морских обитателей. Также стоит отметить, что разработчики заявили, что прототип SeaClear уже был успешно протестирован весной 2020 года в порту Гамбурга и у побережья Дубровника в Хорватии. Глубина погружения составила от 20 до 30 метров.