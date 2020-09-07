Наука и технологии
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Дно океана очистят от мусора при помощи подводных дронов
Не обошлось даже без искусственного интеллекта
В сети появилась информация о том, что дно океана очистят от мусора при помощи подводных дронов. Соответствующий проект под названием SeaClear взялся финансировать Евросоюз.
Согласно официальным данным, в состав системы уборки войдут сразу четыре роботизированных транспортных средства: воздушный беспилотник, два подводных дрона и беспилотное надводное судно. Последнее будет выступать в качестве “материнского” корабля для всех остальных.
Что интересно, ожидается, что система будет использовать мощности искусственного интеллекта для того, чтобы беспилотный летательный аппарат и дрон, работающий у поверхности воды, могли корректно отличать мусор от морских обитателей. Также стоит отметить, что разработчики заявили, что прототип SeaClear уже был успешно протестирован весной 2020 года в порту Гамбурга и у побережья Дубровника в Хорватии. Глубина погружения составила от 20 до 30 метров.