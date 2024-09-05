DNS обзаведется постаматами по всей России

Первый лот включает почти 100 постаматов, ранее принадлежавших Qiwi, которые были приобретены за 6 миллионов рублей. Второй лот состоит из 40 постаматов, изготовленных по модели Qiwi в 2020—2021 годах, и дополнительных модулей, которые обошлись компании в 1,1 миллиона рублей.

Начальная стоимость постаматов на торгах была значительно выше — 10,1 миллиона рублей и 1,1 миллиона рублей соответственно. В данный момент постаматы находятся в залоге у Сбербанка и «Совкомбанка».