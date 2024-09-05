DNS обзаведется постаматами по всей России

Опубликовано 05 сентября 2024, 21:221 мин.
DNS обзаведется постаматами по всей РоссииРитейлер купил активы обанкротившейся сети PickPoint
ООО «ДНС Ритейл», управляющее сетью магазинов техники DNS, завершило сделку по приобретению двух лотов постаматов обанкротившейся сети PickPoint. Договоры купли-продажи были заключены в августе, и общая сумма сделки составила 7,1 миллиона рублей.
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Первый лот включает почти 100 постаматов, ранее принадлежавших Qiwi, которые были приобретены за 6 миллионов рублей. Второй лот состоит из 40 постаматов, изготовленных по модели Qiwi в 2020—2021 годах, и дополнительных модулей, которые обошлись компании в 1,1 миллиона рублей.
Начальная стоимость постаматов на торгах была значительно выше — 10,1 миллиона рублей и 1,1 миллиона рублей соответственно. В данный момент постаматы находятся в залоге у Сбербанка и «Совкомбанка».