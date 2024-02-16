DNS привезла в Россию Apple Vision Pro по цене от 580 тыс рублей

Напомним, что девайс разработан как самостоятельное устройство, основанное на операционной системе visionOS, производной от iPadOS, и предназначенное для работы с приложениями виртуальной и дополненной реальности.

Управление Vision Pro интуитивно понятно — им можно управлять глазами, руками и голосом. Внутри установлены датчики, следящие за движениями ваших глаз, что делает взаимодействие с устройством максимально удобным.

Шлем поставляется с двумя повязками на голову — Solo Knit Band и Dual Loop Band, обеспечивающими комфортную и точную посадку.

DNS предлагает клиентам три версии шлема: 256 и 512 ГБ, а также 1 ТБ. Просит компания за них 580 000, 620 000 и 650 000 рублей соответственно.