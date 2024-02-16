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Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 08:52
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DNS привезла в Россию Apple Vision Pro по цене от 580 тыс рублей

Купить можно уже сейчас
Компания DNS объявила о начале продаж Apple Vision Pro в России.

Напомним, что девайс разработан как самостоятельное устройство, основанное на операционной системе visionOS, производной от iPadOS, и предназначенное для работы с приложениями виртуальной и дополненной реальности.

Управление Vision Pro интуитивно понятно — им можно управлять глазами, руками и голосом. Внутри установлены датчики, следящие за движениями ваших глаз, что делает взаимодействие с устройством максимально удобным.

Шлем поставляется с двумя повязками на голову — Solo Knit Band и Dual Loop Band, обеспечивающими комфортную и точную посадку.

DNS предлагает клиентам три версии шлема: 256 и 512 ГБ, а также 1 ТБ. Просит компания за них 580 000, 620 000 и 650 000 рублей соответственно.

Источник:DNS
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple