Наука и технологии
Сегодня 10:34
DNS запустил распродажу техники в честь "Черной Пятницы"
До 6 декабря
Российский ритейлер DNS присоединился к череде распродаж в честь “Черной Пятницы”, снизив цену на технику. Акция продлится до 6 декабря.
Так, со скидкой в 12 тысяч рублей можно ухватить 55-дюймовый телевизор LED TCL. Напомним, что в обычное время модель продается за 39 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 27 999.
В то же время, 65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S можно купить за 44 999 рублей вместо прежних 49 999 рублей.
А консоль PlayStation 4 Slim Black 1 TB с тремя играми в комплекте продается за 27 999 рублей, тогда как в обычное время она доступна за 29 999 рублей.
Помимо техники в распродаже можно встретить даже игры. Так, популярный тайтл Одни из нас: Часть II продается за 2 599 рублей вместо прежних 4 499 рублей.
Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.