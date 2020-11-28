DNS запустил распродажу техники в честь "Черной Пятницы"

Так, со скидкой в 12 тысяч рублей можно ухватить 55-дюймовый телевизор LED TCL. Напомним, что в обычное время модель продается за 39 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 27 999.

В то же время, 65-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S можно купить за 44 999 рублей вместо прежних 49 999 рублей.

А консоль PlayStation 4 Slim Black 1 TB с тремя играми в комплекте продается за 27 999 рублей, тогда как в обычное время она доступна за 29 999 рублей.

Помимо техники в распродаже можно встретить даже игры. Так, популярный тайтл Одни из нас: Часть II продается за 2 599 рублей вместо прежних 4 499 рублей.

Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.