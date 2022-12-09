До чего санкции довели: Huawei начала лицензировать свои 5G-технологии конкурентам

Но китайская компания нашла выход. Вместо того, чтобы поставлять оборудование самостоятельно, она начала продавать лицензии своим конкурентам. Так, стало известно об их продаже Oppo и Samsung Electronics.

Сообщается, что сделка между Oppo и Huawei является крупнейшей для последней на родном рынке. Помимо 5G-решений, в неё вошли и наработки в области Wi-Fi, а также аудио- и видеотехнологий.

Прокомментировали свежее партнёрство и в самой Oppo. Представители компании рассказали, что данная сделка будет выгодна и Huawei — она позволит бренду использовать некоторые из патентованных решений Oppo.

Напомним, по последним данным Huawei получила от лицензирования с 2019 по 2021 годы около 1,3 млрд долларов доходов. При этом китайский производитель занимает первое место в китайском и европейском патентных ведомствах.