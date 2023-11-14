До конца 2023 года в каждом регионе России появится минимум одно устройство с ИИ

Каждый регион России получит новые медицинские устройства с искусственным интеллектом до конца текущего года, по словам замминистра здравоохранения РФ, Павла Пугачева. На данный момент в стране уже зарегистрированы 24 таких устройства, из которых 17 используют отечественное программное обеспечение.

На брифинге в рамках Российского онкологического конгресса Пугачев подчеркнул, что эти медицинские изделия с искусственным интеллектом, особенно применяемые в онкологии для анализа медицинских изображений, становятся приоритетными в системе здравоохранения. Данный шаг направлен на улучшение качества медицинской помощи и эффективности диагностики, а также повышение конкурентоспособности российских разработок на рынке.