Наука и технологии
23:49, 14 ноября 2023
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До конца 2023 года в каждом регионе России появится минимум одно устройство с ИИ

Для использования в медицинской сфере

В каждом регионе России появится минимум одно медицинское устройство с ИИ, рассказали в Минздраве

Каждый регион России получит новые медицинские устройства с искусственным интеллектом до конца текущего года, по словам замминистра здравоохранения РФ, Павла Пугачева. На данный момент в стране уже зарегистрированы 24 таких устройства, из которых 17 используют отечественное программное обеспечение.

На брифинге в рамках Российского онкологического конгресса Пугачев подчеркнул, что эти медицинские изделия с искусственным интеллектом, особенно применяемые в онкологии для анализа медицинских изображений, становятся приоритетными в системе здравоохранения. Данный шаг направлен на улучшение качества медицинской помощи и эффективности диагностики, а также повышение конкурентоспособности российских разработок на рынке.

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