До конца 2023 года в Подмосковье запустят производство спутников для «Газпрома»

«Газпром» намерен в 2023 году начать производство спутников для мониторинга газопроводов и контроля ледовой обстановки. Об этом сообщил гендиректор «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.

По его словам, группа из девяти спутников будет заниматься следующими задачами: мониторинг магистральных газопроводов, обнаружение утечек метана, а также контроль ледовых условий как в России, так и за рубежом. Эти спутники будут созданы на универсальной платформе, с использованием нового сборочного производства, планируемого к вводу в эксплуатацию в текущем году.

Севастьянов подчеркнул, что это уникальное производство в России, где будут собираться и испытываться до четырёх крупных космических аппаратов одновременно, а также есть возможность создавать и тестировать до 100 малых спутников ежегодно. Предполагается, что сборочное производство начнёт свою работу к концу 2023 года.