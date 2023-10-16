До конца 2023 года в России появится лаборатория проверки средств реабилитации

В 2023 году Минтруд планирует завершить строительство лаборатории на базе Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г. А. Альбрехта. Эта лаборатория будет заниматься проверкой качества технических средств реабилитации (ТСР) в рамках государственных контрактов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ, Антон Котяков.

Котяков также пояснил, что лаборатория позволит Минтруду следить за качеством поставляемых ТСР. В случае выявления дефектов в одной позиции из партии, возвращается вся партия товара. Это обеспечит более высокий стандарт качества в реабилитационной сфере.

Кроме того, министр отметил, что уже более 613 тысяч россиян получили электронные сертификаты на покупку ТСР, на общую сумму более 14,5 миллиарда рублей. Минтруд также усовершенствовал систему предоставления прав на льготную парковку, делая её доступной онлайн через сайт госуслуг. По словам Котякова, они рассматривают вопрос о расширении перечня состояний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно.