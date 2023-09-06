До конца 2023 года выйдут выйдут смартфонные беспроводные зарядки нового поколения

Этот стандарт обещает значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией, включая повышенную эффективность и магнитные фиксаторы для оптимального позиционирования заряжаемых устройств.

Первое поколение стандарта Qi начало активно распространяться в 2012 году с выходом смартфонов Samsung Galaxy S III и Nokia Lumia 920.

С тех пор стандарт прочно утвердился в экосистеме Android и даже нашёл своё место в продуктах Apple. Согласно данным консорциума WPC, на рынке уже представлено более 9000 продуктов с Qi-сертификатами.

Новый стандарт Qi2 был утверждён в апреле 2023 года и уже к IV кварталу текущего года планируется запуск продаж аксессуаров, соответствующих этому стандарту.