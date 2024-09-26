До конца 2024 года в России создадут до 60 тыс. устройств на ОС «Аврора»

В этом году в России планируется выпустить от 50 до 60 тысяч мобильных устройств на базе отечественной операционной системы «Аврора», как сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он отметил, что это говорит о определённых успехах как в развитии самой операционной системы, так и в создании аппаратных платформ. По его словам, российские производители могут наращивать объёмы, обеспечивая более миллиона аппаратов в год, учитывая растущую потребность госаппарата в таких устройствах, которая составляет более 1,2 миллиона в ближайшие три года.

Шпак также подчеркнул необходимость активнее внедрять в повседневную жизнь планшеты и смартфоны с российскими ОС. В Минпромторге сообщили, что в первом полугодии 2025 года выйдут три новых устройства с адаптированной «Авророй», а на рынке уже есть два планшета с этой системой. Это, по мнению представителей министерства, важный шаг к созданию полного цикла производства мобильных устройств на основе отечественных технологий, что способствует укреплению технологического суверенитета России.

Согласно информации от Минпромторга, под их руководством компания «Открытая мобильная платформа» совместно с ведущими российскими производителями разрабатывает программу передачи технической экспертизы по адаптации «Авроры» под новые аппаратные платформы. Участниками этой программы уже являются несколько компаний, таких как «ПК Аквариус» и «Ф-плюс Оборудование», и ожидаются новые участники, включая «Элвис» и «Эльбрус».