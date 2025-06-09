До конца 2025 года МТС отключит половину собственных вышек связи 3G

Компания МТС продолжает процесс отключения сетей 3G и перевода частот на стандарт 4G (LTE). В июне и июле связь третьего поколения перестанет работать в девяти городах из семи регионов России, включая республики Адыгея, Башкортостан и Татарстан, а также Алтайский и Краснодарский края, Владимирскую и Новосибирскую области. Представители компании сообщили, что к концу 2025 года планируется отключить как минимум половину оставшихся базовых станций 3G по всей стране. Этот переход позволит увеличить скорость передачи данных и расширить доступ к технологии VoLTE, которая обеспечивает высококачественную голосовую связь.

На этой неделе 3G-сети были отключены в нескольких городах, таких как Бердск, Барабинск и Нефтекамск. В середине июня планируется завершить отключение в Новоалтайске, Суздале и Лабинске. К концу июля изменения затронут Майкоп и Приморско-Ахтарск. Аналогичные отключения уже произошли в апреле и мае этого года в Ревде, Саяногорске и Усолье-Сибирском. Благодаря заранее продуманной стратегии уведомления абонентов, переход на новые стандарты проходит максимально гладко.

МТС уже накопила успешный опыт подобных пилотных проектов, начатых в 2023 году. Первые отключения в Ленинградской области и Угличе показали, что доля старых устройств среди абонентов минимальна, а обновление сети проходит практически незаметно для пользователей. Компания планирует использовать этот опыт для масштабирования процесса в других регионах, улучшая качество связи и повышая эффективность работы сети.