До конца 2025 года Wildberries начнёт продавать электронные книги

Wildberries начал тестировать новую платформу для электронных книг, которая станет отдельным сервисом вне основного сайта. Компания заявила, что пока проект находится на ранней стадии, и точные сроки запуска не называются, хотя источники предполагают, что старт может состояться до конца 2025 года. Новый сервис позволит не только покупать книги, но и оформлять подписку.

Сейчас доля Wildberries на рынке электронных книг составляет всего 3%, что существенно уступает лидерам — «Литресу» и «Яндекс Книгам». Эксперты прогнозируют, что даже с запуском нового сервиса доля компании в ближайшие два года вряд ли превысит 5%, поскольку конкуренция в сегменте остаётся высокой. Аналитики отмечают, что ключевыми факторами успеха станут качество интерфейса и функциональность платформы.

Пользователи ждут удобное приложение и точные рекомендации, которые могли бы сделать сервис популярным. Без этих элементов проект рискует стать нишевым, предупреждают специалисты. Несмотря на это, интерес Wildberries к цифровому контенту говорит о стремлении компании расширить свои возможности в сфере онлайн-продаж.