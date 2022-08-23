До конца августа NASA отправит в глубокий космос земную жизнь

Сообщается, что на старте все они будут в живом и активном состоянии. Целью необычного эксперимента специалисты называют проверку того, насколько долго они смогут прожить. Ожидается, что проект «BioSentinel» будет проходить в течение 18 месяцев, но, в случае необходимости, его могут продлить.

Учёные отметили, что больше всего их интересует, что случится с ДНК дрожжей. Выдержит ли её механизм самовоспроизведения испытание открытым космосом.

По словам представителей NASA, это в принципе первый случай в истории, когда земная жизнь окажется так далеко от родной планеты. Старт миссии намечен уже на 29 августа.