До последней капли: власти РФ сняли все деньги со счетов Google Россия

До последней капли: власти РФ сняли все деньги со счетов Google РоссияФССП перевела их на свой депозитный счёт
Федеральная служба судебных приставов РФ сняла со счетов российского юрлица Google все денежные средства.
Деньги были переведены на депозитный счёт службы в рамках судебных разбирательств. Отчёт ООО «Гугл» за 2022 год указывает, что остаток денежных средств составлял 375,5 млн рублей на конец года.
Для сравнения, в конце 2021 года это были 3,09 млрд рублей, а на конец 2020-го — 11,4 млрд рублей. При этом ещё в 2022 году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд рублей.
Напомним, что ООО «Гугл» объявило о своём банкротстве в июне 2022-го. Процедура наблюдения была введена в отношении компании арбитражным судом в сентябре того же года.
По подсчётам экспертов, выручка ООО «Гугл» в 2022 году снизилась на 82%, а чистый убыток составил 10,18 млрд рублей.