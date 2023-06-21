До последней капли: власти РФ сняли все деньги со счетов Google Россия

Деньги были переведены на депозитный счёт службы в рамках судебных разбирательств. Отчёт ООО «Гугл» за 2022 год указывает, что остаток денежных средств составлял 375,5 млн рублей на конец года.

Для сравнения, в конце 2021 года это были 3,09 млрд рублей, а на конец 2020-го — 11,4 млрд рублей. При этом ещё в 2022 году ФССП списала со счетов компании 10,3 млрд рублей.

Напомним, что ООО «Гугл» объявило о своём банкротстве в июне 2022-го. Процедура наблюдения была введена в отношении компании арбитражным судом в сентябре того же года.

По подсчётам экспертов, выручка ООО «Гугл» в 2022 году снизилась на 82%, а чистый убыток составил 10,18 млрд рублей.