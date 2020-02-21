Наука и технологии
Сегодня 11:30
До журналистов добралось приглашение на отмененную оффлайн презентацию Xiaomi
Производители смартфонов не перестают удивлять своей креативностью
Популярный интернет-инсайдер под ником AndroidSaint опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с изображением достаточно необычных пригласительных от Xiaomi.
Судя по всему, до журналистов наконец-то добрались приглашения на отмененную оффлайн презентацию в честь анонса Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, высланные еще до принятия решения о переводе мероприятия в онлайн-режим.
На опубликованных фото можно увидеть, что приглашение было выполнено в виде дорогой деревянной шкатулки, внутри которой расположился VIP-пропуск на мероприятие, а также ручка и миниатюрная фигурка спутника с солнечными панелями. Что интересно, фигурка имеет сборную конструкцию — то есть Xiaomi рассчитывала, что получившие пригласительный журналисты должны будут своими руками собрать этот самый спутник.