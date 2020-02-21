До журналистов добралось приглашение на отмененную оффлайн презентацию Xiaomi

На опубликованных фото можно увидеть, что приглашение было выполнено в виде дорогой деревянной шкатулки, внутри которой расположился VIP-пропуск на мероприятие, а также ручка и миниатюрная фигурка спутника с солнечными панелями. Что интересно, фигурка имеет сборную конструкцию — то есть Xiaomi рассчитывала, что получившие пригласительный журналисты должны будут своими руками собрать этот самый спутник.