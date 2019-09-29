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Добавление морепродуктов в рацион поможет в борьбе с глобальным потеплением

Это полезно не только для здоровья, но и для окружающей среды
Ученые прогнозируют поднятие уровня моря более чем на 3 фута в течении 80 лет. Водные ресурсы нагреваются быстрее в два раза, чем было в начале 90-х. Это не все последствия глобального потепления, но специалисты нашли способ, который поможет справиться с данной проблемой.

Новые исследования сообщают, что в этом нам поможет добавление в рацион морепродуктов. Сообщается, что источники белка из океана имеют намного меньший углеродный след, чем мясо наземных животных. Сфера рыболовства хоть и не является полностью экологически чистой, но согласно новым данным, на животных и птиц приходится 18% выбросов парниковых газов, которые производятся человеком во всем мире. Это даже больше, чем взятые вместе выбросы кораблей, самолетов и автомобилей.

Отмечается, что если бы каждый американец заменил мясо вегетарианским вариантом, то это позволило бы сэкономить 280 млн метрических тонн углекислого газа в год, а это, в свою очередь, равно снятию с дороги порядка 60 млн автомобилей.

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