Добавление морепродуктов в рацион поможет в борьбе с глобальным потеплением

Новые исследования сообщают, что в этом нам поможет добавление в рацион морепродуктов. Сообщается, что источники белка из океана имеют намного меньший углеродный след, чем мясо наземных животных. Сфера рыболовства хоть и не является полностью экологически чистой, но согласно новым данным, на животных и птиц приходится 18% выбросов парниковых газов, которые производятся человеком во всем мире. Это даже больше, чем взятые вместе выбросы кораблей, самолетов и автомобилей.

Отмечается, что если бы каждый американец заменил мясо вегетарианским вариантом, то это позволило бы сэкономить 280 млн метрических тонн углекислого газа в год, а это, в свою очередь, равно снятию с дороги порядка 60 млн автомобилей.