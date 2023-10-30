Добавляете 5 грамм сахара в кофе и чай? Можете не бояться риска преждевременной смерти

Специалисты проанализировали данные 32-летнего наблюдения за почти 3 тыс участников, которые ежедневно употребляли чай или кофе с добавлением сахара. В ходе исследования было выявлено, что добавление в напитки до 5 г сахара не связано с повышенным риском преждевременной смерти.

Это открытие противоречит распространённому мнению о вреде сахара для здоровья. Важно отметить, что речь идёт именно об умеренных количествах сахара – не более 5 г на порцию напитка.

В то же время, учёные подчеркнули, что газированные напитки, содержащие до 25 г сахара, действительно могут негативно сказываться на состоянии здоровья.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова также высказалась по этому поводу, отметив, что переизбыток сахара в рационе может привести к развитию мочекаменной болезни.

Она напомнила, что сахар содержится не только в сладких напитках, но и в многих других продуктах, таких как сладости, выпечка, ароматизированные йогурты и готовые соусы.