Добро пожаловать, снова: российские программисты начали массово возвращаться в Россию после отъезда за рубеж

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Добро пожаловать, снова: российские программисты начали массово возвращаться в Россию после отъезда за рубежЗвучит обнадёживающе
В конце февраля - в начале марта 2022 года российские IT-специалисты массово покинули Россию. А сейчас, как стало известно, они начали столь же массово возвращаться обратно.
Об этом рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. По словам министра, на сегодняшний день в страну вернулось около 80% из тех, кто выехал ранее.
При этом он рассказал, что к таким выводам привело изучение данных SIM-карт россиян.
Около 80% SIM-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну.
Максим Шадаев
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о выезде к концу марта из России около 50-70 тыс IT-специалистов.