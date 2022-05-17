Добро пожаловать, снова: российские программисты начали массово возвращаться в Россию после отъезда за рубеж

Об этом рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. По словам министра, на сегодняшний день в страну вернулось около 80% из тех, кто выехал ранее.

При этом он рассказал, что к таким выводам привело изучение данных SIM-карт россиян.