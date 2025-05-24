«Добрый» ИИ: Microsoft уволила разработчика с аутизмом по указанию алгоритмов

ИИ указал на необходимость увольнения этого человека с диагностированным аутизмом и рассеянным склерозом. Несмотря на болезни мужчина никогда не пропускал работу, редко брал больничный и выполнял дополнительные обязанности, подменяя коллег.

На протяжении всего срока работы в Microsoft он получал корпоративные награды за значительные исправления ошибок, был наставником многих IT-специалистов и придерживался добросовестной рабочей этики. Тем не менее слепой алгоритм «уволил» этого человека.

Это событие вызвало возмущение общественности по поводу использования автоматизированного отбора персонала, причём высказывались опасения, как это отразится на пожилых сотрудниках и тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Также высказывались предположения, что увольнение сотрудника могло быть связано с расходами на зарплату или медицинское обслуживание.

«Мой муж проработал в Microsoft 25 лет. Его только что уволили — случайно, по результатам компьютерного алгоритма. Его последний рабочий день — в эту пятницу, в его 48-й день рождения», — посетовала автор сообщения.