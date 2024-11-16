Добычу криптовалюты обложат налогами

Российское правительство одобрило законопроект, который регулирует майнинг криптовалюты и признаёт её имуществом. По новым правилам, операции с цифровой валютой освободят от НДС, а доходы будут облагаться налогом по ставке до 15%. Изменения также уточняют, как учитывать доходы и расходы, связанные с майнингом и торговлей криптовалютой.

Согласно документу, доходы от майнинга будут оцениваться по рыночной стоимости на момент их получения. При этом затраты на добычу криптовалюты разрешено учитывать при расчёте налога. Операции с цифровой валютой включат в ту же налоговую базу, что и доходы от операций с ценными бумагами, чтобы унифицировать подход к налогообложению.

Операторы майнинговой инфраструктуры теперь обязаны предоставлять в налоговые органы информацию о майнерах, использующих их оборудование. Это делается для усиления контроля и прозрачности операций. Поправки направлены на упрощение регулирования криптовалютной отрасли и создание понятных условий для её участников.