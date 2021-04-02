Дочерняя компания Xiaomi выпустила «умные» часы с функцией звонков без смартфона

Первой страной, в которой дебютируют Amazfit GTR 2 eSIM, станет Китай. Стоимость устройства там установлена на отметке 305 долларов (23,2 тыс рублей).

Что же до «железной» составляющей часов, то тут без сюрпризов. Девайс получил 1,39-дюймовый экран AMOLED-дисплей с разрешением 454 x 454 пикселей. Также в нём есть NFC-модуль, 90 спортивных режимов и способность работать от одного заряда до 14 дней.