Наука и технологии
Сегодня в 15:31
Дочерняя компания Xiaomi выпустила «умные» часы с функцией звонков без смартфона
Серия часов явно движется в верном направлении
Компания Amazfit выпустила свои новые смарт-часы — Amazfit GTR 2 eSIM. Как ясно из названия, устройство является улучшенной версией прошлогодних часов, но на этот раз уже с поддержкой независимых от смартфона звонков.
По словам представителей компании, новинка способна подключаться к сетям четвёртого поколения. При этом, пишет MyDrives, они также могут совершать звонки и принимать SMS-сообщения — и всё это без необходимости держать связь со смартфоном.
Первой страной, в которой дебютируют Amazfit GTR 2 eSIM, станет Китай. Стоимость устройства там установлена на отметке 305 долларов (23,2 тыс рублей).
Что же до «железной» составляющей часов, то тут без сюрпризов. Девайс получил 1,39-дюймовый экран AMOLED-дисплей с разрешением 454 x 454 пикселей. Также в нём есть NFC-модуль, 90 спортивных режимов и способность работать от одного заряда до 14 дней.