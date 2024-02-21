«Дочка» Google создала новую организацию для безопасности ИИ

Работая рука об руку с уже существующей командой по безопасности ИИ в Лондоне, Scalable Alignment, новая группа будет исследовать технические аспекты управления будущими ИИ. Лидером новой команды станет Анка Драган, ранее занимавшая пост исследователя в Waymo и профессора компьютерных наук в UC Berkeley.

Google планирует сосредоточиться на обеспечении безопасности в областях, таких как медицинские рекомендации и детская безопасность, а также предотвращении усиления предвзятости. Новая команда также будет работать с темой безопасности AGI, что схоже с инициативой Superalignment от OpenAI.

Хотя детали о числе новых наймов не были раскрыты, Google подчеркнула, что эта инициатива является частью их усиленного фокуса на безопасность ИИ.