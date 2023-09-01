«Дочка» МТС построит вышки 5G в России до 2026 года

Компания «Иртея», принадлежащая ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), собирается разрабатывать базовые станции для сетей 4G/5G с использованием открытой архитектуры Open RAN. Этот проект, согласно данным ЕГРЮЛ, имеет бюджет 11 миллиардов рублей и планирует выпускать до 20 тысяч базовых станций в год. Эта информация появилась в связи с дорожной картой, разработанной правительством, описывающей развитие мобильной связи до 2030 года.

Дорожную карту начали разрабатывать в 2022 году по поручению главы государства. Она предусматривает внедрение российского телекоммуникационного оборудования в промышленную эксплуатацию к 2025 году, а к 2028 году только российских базовых станций. Производство отечественных базовых станций запланировано на сентябрь 2024 года, с целью достичь производства в 20 000 единиц в год к июню 2026 года.

Интересно, что ПАО «МТС» полностью владеет компанией «Иртея». Они выделят 5,6 миллиарда рублей из своих собственных средств для разработки оборудования, а ещё 5,4 миллиарда рублей получат из бюджетного финансирования с 2023 по 2026 год.

Крупнейшие мировые производители телекоммуникационного оборудования, такие как Ericsson, Nokia и Huawei, обычно предлагали закрытые проприетарные продукты и были против решений на открытой архитектуре Open RAN. Однако Open RAN кажется перспективным для операторов и мелких производителей, так как позволяет им создавать свои собственные компоненты инфраструктуры и участвовать в разработке по своему усмотрению.