«Дочка» Россельхозбанка запустила лабораторию тестирования оборудования и ПО

Компания R-Style Softlab, которая занимается разработкой ПО для финансовой сферы и входит в группу Россельхозбанка, открыла новую исследовательскую лабораторию для тестирования программного обеспечения и оборудования. Лаборатория позволит тщательно проверять решения на соответствие требованиям заказчиков, а также оценивать техническую поддержку вендоров. В компании отметили, что лаборатория станет важной частью работы по переходу на российские решения, которые активно развиваются в стране.

Процесс тестирования включает нагрузочные испытания, которые помогают оценить стабильность и производительность систем при различных уровнях нагрузки. Такой подход важен для выявления возможных проблем в инфраструктуре, которые могут привести к сбоям в работе. Также тестируются серверное оборудование и системы хранения данных, учитывая параметры, такие как скорость обработки запросов и стабильность работы при высоких нагрузках.

Исследования клиентского оборудования, включая мониторы, ноутбуки и ПК, проводятся по более чем 20 параметрам. Важными аспектами являются производительность графических карт, качество экранов и наличие драйверов. Станислав Павелко, директор управления технологического развития компании, отметил, что лаборатория — это не только способ оценить эффективность цифровизации и импортозамещения, но и мост между производителями и заказчиками, что в долгосрочной перспективе поможет создать более надёжные и конкурентоспособные технологии.