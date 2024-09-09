«Дочка» Сбера перевела отчётность работодателей в электронный вид

Сервис «Отчётность в госорганы» от СберКорус запустил новый функционал для упрощения работы с электронными больничными листами и другими документами, связанными с социальным страхованием. Это решение, названное социальным электронным документооборотом (СЭДО), помогает сократить ручную работу при передаче информации о застрахованных лицах в Социальный фонд России (СФР).

Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут легко вести электронный документооборот и отвечать на запросы СФР о предоставлении недостающих документов. Важным моментом является то, что электронные больничные листы автоматически передаются работодателю и в Личный кабинет сотрудника на Госуслугах. Это значит, что работодатель получает информацию о больничных более быстро и удобно.

Кроме обмена документами с СФР, пользователи могут формировать отчёты для ФНС и Росстата, а также взаимодействовать с другими государственными службами. Все данные передаются по защищённым каналам и хранятся в зашифрованном виде. Генеральный директор СберКорус Виталий Тарасов подчеркнул, что СЭДО позволяет страхователям работать быстрее и без ошибок, а использовать сервис можно в любое время и из любого места, не посещая СФР.