«Дочка» TSMC построит в Сингапуре завод по производству автомобильных чипов

Сумма вложений в строительство, по официальным данным, составляет $7,8 млрд. Строительство нового предприятия обусловлено необходимостью регионального производства микросхем, поскольку и государства, и вендоры всё больше заботятся о надёжности цепочки поставок. TSMC — не исключение, тем более с учётом отношений с Китаем.

Новый завод станет одним из центров производства чипов управления питанием и аналоговых микросхем для автомобильного, промышленного, потребительского рынков и рынков мобильных устройств. В автомобильных микрочипах TSMC видит дополнительные перспективы на фоне растущего спроса на гибридные и электромобили в США и Европе.