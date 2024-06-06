«Дочка» TSMC построит в Сингапуре завод по производству автомобильных чипов

Опубликовано 06 июня 2024, 16:30
1 мин.
«Дочка» TSMC построит в Сингапуре завод по производству автомобильных чиповДля стабильности поставок
Дочерняя компания TSMC — Vanguard International Semiconductor (VIS) — начала подготовку к строительству одного из крупнейших и самых современных заводов корпорации в Сингапуре. Это совместный проект с другим тайваньским чипмейкером NXP.
© Ferra.ru
Сумма вложений в строительство, по официальным данным, составляет $7,8 млрд. Строительство нового предприятия обусловлено необходимостью регионального производства микросхем, поскольку и государства, и вендоры всё больше заботятся о надёжности цепочки поставок. TSMC — не исключение, тем более с учётом отношений с Китаем.
Новый завод станет одним из центров производства чипов управления питанием и аналоговых микросхем для автомобильного, промышленного, потребительского рынков и рынков мобильных устройств. В автомобильных микрочипах TSMC видит дополнительные перспективы на фоне растущего спроса на гибридные и электромобили в США и Европе.
Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#TSMC