"Дочка" Xiaomi выпустила наушники с мониторингом пульса, осанки и сожженных калорий

PowerBuds Pro, как и другие подобные наушники, могут воспроизводить музыку и использоваться в качестве гарнитуры во время звонков. Особенностью же их стала возможность отслеживать пульс владельца и другие показатели.

В частности, наушники способны автоматически понимать, что пользователь начал бегать, запуска процесс отслеживания скорости, времени, расстояния, сожженных калорий и прочих показателей. Помимо прочего полезны PowerBuds Pro и для коррекции осанки. А все благодаря акселерометру, который анализирует, под каким углом находятся шейные позвонки, уведомляя пользователя о том, что он долгое время находится в одном положении.

Отметим также наличие системы шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Работать от одного заряда новинка может порядка 9 часов, а благодаря кейсу время автономной работы вырастает до 30 часов. Оценили PowerBuds Pro в 150 долларов или около 11 тыс рублей.