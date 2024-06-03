Docker Hub возобновил свою работу с пользователями из России

Репозиторий Docker Hub снова доступен для пользователей из России. Сайт hub.docker.com открывается и полностью функционирует.

Ранее доступ был закрыт, и пользователи из России видели уведомление о том, что Docker, как американская компания, должна соблюдать законы своей страны. Такие же ограничения испытывали и пользователи из Беларуси.

Docker Hub — это онлайн-сервис, который позволяет хранить код, настройки и зависимости для запуска приложений. Все данные помещаются в контейнер Docker и могут быть развёрнуты вместе с приложением на других устройствах.