«Додо Пицца» не выдержала натиска фанатов Genshin Impact

После запуска коллаборации между «Додо Пиццей» и китайской компанией miHoYo, известной своим хитом Genshin Impact, сервисы пиццерии временно перестали работать. Презентация этого сотрудничества прошла в ночь на 17 сентября, и многие фанаты тут же ринулись оформлять заказы.

Суть коллаборации заключается в том, что покупатели тематических комбо могут получить уникальные бонусы, такие как брелки, подарочный код на внутриигровые крылья и акриловую статуэтку персонажа из игры. Однако, по информации издания, уже к часу ночи все доступные для заказа пиццы были раскуплены, и многие утренние заказы не успели дойти до своих получателей.

Значительную часть сайт «Додо Пиццы» не работал, и вместо привычного меню на главной странице появилось сообщение «404 not found». В приложении пользователи увидели надпись «временно закрыто» рядом с адресом доставки. Это подчеркивает, насколько популярной стала эта коллаборация среди поклонников игры.