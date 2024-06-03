«Додо пицца» подала в суд на Telegram

Компания «Додо Франчайзинг» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми против Telegram из-за названия их канала, сообщает информация из судебных документов. Они требуют, чтобы Telegram передал им управление телеграм-каналом с их названием и внёс изменения в пользовательское соглашение, чтобы другим компаниям было запрещено использовать похожие названия, которые могут быть путаницей.

В суде упомянутый аккаунт имеет всего 43 подписчика и три публикации. Его владельцы предлагают продать название канала за один миллион долларов или сдать в аренду за 157,5 тысячи долларов в год. Однако в самом иске не указано, каким образом «Додо» потеряла контроль над названием своего канала.