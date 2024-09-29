Договорились? Соцсеть Х в Бразилии разблокируют сразу после уплаты штрафа в $2 млн

Опубликовано 29 сентября 2024, 16:301 мин.
Договорились? Соцсеть Х в Бразилии разблокируют сразу после уплаты штрафа в $2 млнВсё-таки суд своего добился
Компания Илона Маска X заплатит штраф в Бразилии, чтобы её услуги в стране были восстановлены. Верховный суд Бразилии обязал соцсеть выплатить дополнительно 10 млн реалов (почти $2 млн) за неисполнение судебного решения о приостановке деятельности.
Илон Маск отказывался подчиниться приказу судьи Моралеса, с которым у них возникла личная неприязнь, и предпочёл закрыть деятельность соцсети в стране. В ответ на это суд приказал заблокировать социальную медиаплатформу и ввести новое правило, согласно которому лица, использующие VPN для доступа к X, могут быть оштрафованы.
Также были заморожены счета компании Starlink в бразильских банках. В конечном итоге, компания X была оштрафована на 18,35 млн реалов, чтобы урегулировать предыдущие штрафы. Возвращение компании на рынок зависит от полного соблюдения бразильского законодательства и постановлений суда «относительно национального суверенитета».