Договорились? Соцсеть Х в Бразилии разблокируют сразу после уплаты штрафа в $2 млн

Илон Маск отказывался подчиниться приказу судьи Моралеса, с которым у них возникла личная неприязнь, и предпочёл закрыть деятельность соцсети в стране. В ответ на это суд приказал заблокировать социальную медиаплатформу и ввести новое правило, согласно которому лица, использующие VPN для доступа к X, могут быть оштрафованы.

Также были заморожены счета компании Starlink в бразильских банках. В конечном итоге, компания X была оштрафована на 18,35 млн реалов, чтобы урегулировать предыдущие штрафы. Возвращение компании на рынок зависит от полного соблюдения бразильского законодательства и постановлений суда «относительно национального суверенитета».