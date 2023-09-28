Договорённость с Google помешала Apple создать собственную поисковую систему

Он рассказал о договорённости между двумя техногигантами, которая устанавливает Google в качестве основного поисковика на устройствах Apple в течение последних двух десятилетий.

Кью заявил, что на момент заключения сделки и по сей день он считает, что никто не может сравниться с Google в плане поиска.

Однако наибольший интерес вызвало его утверждение о возможности создания Apple собственного поисковика, если бы не было достигнуто соглашение с Google. Данный момент может указывать на то, что поисковый гигант выплатил миллиарды долларов Apple, чтобы предотвратить конкуренцию в этой области.

Договорённость между компаниями оказалась выгодной для обеих сторон: Apple предоставляла «отличных клиентов» для Google, а Google предоставлял «потрясающий» поисковик для владельцев iPhone и iPad.

Тем не менее, Департамент юстиции США (DOJ) выразил опасения, что такое соглашение может несправедливо стимулировать Apple удерживать пользователей в поисковой системе Google.