Доказан вред курения для иммунитета против COVID-19

В ходе эксперимента выяснилось, что у курящих людей после полного получения вакцины клеточный иммунитет на 140–250 единиц ниже нормы. Сообщается, что для точности результатов учитывались возраст, хронические заболевания участников, вредные привычки и другие критерии.

При этом учёные заметили связь между возрастом курильщиков и снижением иммунитета. Чем старше были курящие участники, тем ниже были показатели.