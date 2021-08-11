Доказан вред курения для иммунитета против COVID-19

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Доказан вред курения для иммунитета против COVID-19Самый низкий иммунитет оказался у пожилых курильщиков
Японские учёные провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько отличается иммунитет к коронавирусу у курильщиков и некурящих. Все участники были привиты вакциной Pfizer.
В ходе эксперимента выяснилось, что у курящих людей после полного получения вакцины клеточный иммунитет на 140–250 единиц ниже нормы. Сообщается, что для точности результатов учитывались возраст, хронические заболевания участников, вредные привычки и другие критерии.
При этом учёные заметили связь между возрастом курильщиков и снижением иммунитета. Чем старше были курящие участники, тем ниже были показатели.