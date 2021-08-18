Доказан вред сексуализированных фото в Instagram для самооценки женщин

Проводя научную работу, эксперты изучили данные 247 итальянских женщин в возрасте от 19 до 32 лет. По итогу они пришли к выводу, что девушки, подвергшиеся воздействию сексуализированных изображений, чаще говорили об отсутствии удовлетворённости своим телом в сравнении с тем, как они к нему относились до того, как увидели фото. Об этом пишет Body Image.

При этом те из «подопытных», на кого воздействовали несексуализированными фотографиями, не заявляли ни о каких проблемах с восприятием своего тела.

В конце концов эксперты заключили, что чем чаще женщина сидит в Instagram, тем больше шансов, что она задумается о пластической хирургии.