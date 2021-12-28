Доказан вред жвачки для желудка

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Доказан вред жвачки для желудкаИ для зубных пломб
Людям с повышенной кислотностью желудка следует отказаться от жвачки. Также жвачка может вызвать проблемы у людей, носящих брекеты, и с пломбами в зубах.
Об этом предупредила врач-нутрициолог, диетолог Дарья Русакова. Она отметила, что если у человека повышенная кислотность или секреция кислоты, жвачка противопоказана, так как может спровоцировать язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
Тем, кто носит брекеты или имеет пломбы, лучше тоже отказаться от жвачки — она расшатывает контакты между пломбами и зубами. Это же касается и брекетов.
Источник: Известия