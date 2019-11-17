Доказана польза секса для улучшения памяти

В исследовании приняли участие порядка 78 женщин, возраст которых не превышал 30 лет. Ученые попросили участниц пройти ряд тестов на память, которые содержали в себе задания на запоминание слов, а также внешности людей. Итоги тестов сравнили с количеством половых актов, которые имели женщины в течении последних недель. Учеными было зафиксировано, что именно те участницы, которые чаще занимались сексом показывали лучшие результаты в запоминании слов. Что касается памяти на лица, то здесь все женщины справились практически одинаково.

По словам ученых, улучшение памяти обусловлено тем, что регулярный секс провоцирует продуцирование новых нервных клеток в гиппокампе, который отвечает за память и эмоции.