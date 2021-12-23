Доказана польза средиземноморской диеты для профилактики коронавируса

Отмечается, что в этой диете содержатся комплексы таких витаминов, фитохимических веществ, минералов и жирных кислот, которые потенциально эффективны в борьбе с коронавирусом. По наблюдениям специалистов, комплексы, содержащиеся в средиземноморской диете, профилактируют воспалительные процессы, укрепляют иммунную систему и могут иметь эффект защиты от тяжёлых форм острого респираторного синдрома, вызываемого коронавирусом.

Эта диета предполагает потребление большого количества рыбы, чечевицы, гороха, фасоли, овощей, фруктов, орехов, а также нерафинированного оливкового масла и умеренного количества вина. Примечательно, что при такой диете почти исключено потребление молокопродуктов, мяса и птицы.