Доказана повышенная смертность от COVID-19 у людей с ожирением

Результаты исследования опубликованы в издании PLOS ONE. Согласно источнику, у большей части пациентов (78,3%) был повышенный ИМТ, составлявший 35 и выше, чем было обусловлено тяжёлое протекание заболевания и их длительное нахождение в реанимации, Сообщается, что часть пациентов умерло.

Учёные отметили выраженную связь между ИМТ, а тем более ожирением, и риском развития тяжёлого протекания коронавируса и смерти. «Состояние людей с ожирением при их госпитализации с COVID-19 должно более тщательно отслеживаться», — подчеркнули авторы исследования в своей статье.

Также учёные говорят о том, что ожирение — независимый фактор тяжёлого протекания и исхода у пациентов с коронавирусом.