Доказана повышенная смертность от COVID-19 у людей с ожирением

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Доказана повышенная смертность от COVID-19 у людей с ожирениемДаже у людей с повышенным индексом массы тела
Шведские учёные из Гетеборгского и других ведущих университетов исследовали данные о 1649 пациентов реанимационных отделений по всей стране. Исследование показало, как индекс массы тела (ИМТ) связан с риском тяжёлого протекания коронавируса и даже смерти.
Результаты исследования опубликованы в издании PLOS ONE. Согласно источнику, у большей части пациентов (78,3%) был повышенный ИМТ, составлявший 35 и выше, чем было обусловлено тяжёлое протекание заболевания и их длительное нахождение в реанимации, Сообщается, что часть пациентов умерло.
Учёные отметили выраженную связь между ИМТ, а тем более ожирением, и риском развития тяжёлого протекания коронавируса и смерти. «Состояние людей с ожирением при их госпитализации с COVID-19 должно более тщательно отслеживаться», — подчеркнули авторы исследования в своей статье.
Также учёные говорят о том, что ожирение — независимый фактор тяжёлого протекания и исхода у пациентов с коронавирусом.