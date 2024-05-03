Доказано: интеллектуальный труд помогает избежать деменции

В исследовании приняли участие более 7 тыс норвежцев, представляющих 305 различных профессий.

Анализ показал, что у людей, занятых на работах с минимальными умственными усилиями, риск развития легких когнитивных нарушений на 66% выше, а риск слабоумия после 70 лет — на 31% выше по сравнению с теми, кто выполняет работу, требующую значительных умственных усилий.

Участники, занимающиеся интеллектуально стимулирующей работой, демонстрировали лучшую сохранность когнитивных функций.

Врач-гериатр и научный сотрудник Трине Эдвин подчеркивает, что работа играет критически важную роль в поддержании умственной активности. «Важно не только получить образование, но и постоянно задействовать мозг в процессе работы», — говорит Эдвин.

Исследование также подтверждает, что образование создает «когнитивный резерв», который помогает мозгу находить альтернативные пути решения проблем, что предотвращает ухудшение умственных способностей.

Большая часть респондентов отметила, что интеллектуальные задачи и непрерывное обучение имеют решающее значение для сохранения когнитивного здоровья на долгие годы.