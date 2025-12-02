Доказано: люди и ИИ учатся похожим образом

В искусственных нейронных сетях интерференция может появляться в виде катастрофического забывания. То есть ИИ после обучения новой задаче могут забывать определённые навыки или информацию.

Учёные из Оксфордского университета недавно сравнили, как люди и искусственные нейронные сети обучаются выполнению задач, которые требуют следования определённым логическим правилам. Результаты этой работы опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Оказалось, что у ИИ и людей есть схожие паттерны интерференции (когда из-за новой информации "забывается" старая) и переноса (когда полученные в прошлом знания помогают освоить новое), а также что существует две обширные категории обучающихся людей.