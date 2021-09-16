Доказано снижение заболеваемости COVID-19 после третьей прививки

Согласно исследованию, у пожилых людей от 60 лет, которые получили полный курс вакцинации препаратами Pfizer и BioNTec и привились в третий раз, уровень заболеваемости снизился в 11 раз. Исследование проводилось с участием 1,1 млн пациентов с 30 июня по 31 августа 2021 года.

Отмечается, что это предварительные результаты – пока нет оснований полагать, что бустерная вакцинация даёт необходимый результат, и что предполагаемая польза больше возможного вреда. Также отмечается, что среди учёных неоднозначное отношение к бустерной вакцинации.

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